مسبوق “سكران” يقتل عشريني أمام منزل شقيقته بشاطئ”فوردلو”

كلّف نهي عشريني لمروّج مخدرات، تعاطي الخمر أمام منزل شقيقته بشاطئ “الضفة الخضراء ” ببرج الكيفان، حياته.

حيث تلقى الضحية 8 طعنات بسكين، بمناطق حساسة بجسمه، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل عيادة الحي، قبل نقله إلى مستشفى زميرلي.

وحسب المناقشة التي دارت بجلسة محاكمة الجاني “عدلان.د” أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الأربعاء.

أنه وفي الفاتح سبتمبر 2014، وقعت مناوشات كلامية، بين الضحية ” أمين” والمتهم “عدلان” على مستوى الضفة الخضراء برج الكيفان.

وهذا بسبب اعتراضه على تعاطيه الخمر، رفقة أصدقائه الثلاثة، أمام منزل شقيقته، الأمر الذي لم يتقبله “عدلان”، وقام بمباغتة ضحيته.

ليقوم بجرّه من السلالم إلى غاية الشاطئ ليوجه له طعنات خنجر قاتلة، بمناطق

مختلفة بجسده، كانت كافية لإزهاق روحه.

حيث أفادت شهادة الطبيب الشرعي، أنه الضحية تلقى 8 طعنات على مستوى الفقص الصدري، والإبط، اثنتين منها كانت قاتلة.

وأوقفت مصالح الدرك الجاني، بعد تسليم نفسه لمصالح الشرطة ببرج الكيفان، حيث أنكر في بادئ الأمر التهمة الموجهة إليه.

ليعترف لاحقا، وصرح خلال الجلسة أيضا أن سبب المشاجرة هو تعرض الضحية له بالسب والضرب.

ما جعله يشهر سكينا لإيخافته، دون قصد قتله، في حين ورط باقي المتهمين غير الموقوفين الجاني.

وهذا بعدما شهدوا ضده بأنه شخص معتاد على الإجرام ومعروف بالزعامة في الحي.

وهو ماكشفته صحيفة سوابقه العدلية، الحافلة بتهم حمل سلاح أبيض، والمشاجرة بالسكين.

ليلتمس النيابة توقيع عقوبات بين المؤبد، و5 سنوات في حق المتهمين محل المتابعين، بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وجنحة عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر.