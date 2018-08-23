مسبوق يذبح أبا لأربعة أطفال داخل حانة عشية العيد في تيزي وزو

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة فور نقله إلى المستشفى الجامعي

شهدت مدينة تيزي وزو، عشية عيد الأضحى المبارك، جريمة قتل راح ضحيتها المدعو «ع.طارق» البالغ من العمر 34 سنة، وهو رب عائلة أب لأربعة أطفال.

وحسب مصادر مطلعة، فقد وقعت جريمة القتل، في حدود الساعة السادسة مساء، داخل حانة تسمى «بوزار» الواقعة في الشارع الرئيسي، إثر شجار تجهل أسبابه بين الجاني والضحية المنحدر من عائلة معروفة بممارسة تجارة القصابة والجزارة.

وقالت المصادر إن الجاني وهو مسبوق وغادر مؤخرا المؤسسة العقابية بعد استفادته من العفو، قام بقتل ضحيته بعدما استل خنجرا وراح يذبحه من الوريد إلى الوريد، قبل أن يقوم بتوجيه عدة طعنات في مناطق مختلفة من الجسم.

وبعد تدخلهم، حاول أعوان الحماية المدنية إسعاف الضحية ونقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد الوصول إليه بسبب الكميات الكبيرة من الدم التي فقدها.

وفي وقت لاحق، قامت مصالح الشرطة بتوقيف الجاني وتحويله إلى التحقيق للتوصل إلى معرفة كافة ملابسات وأسباب ما حدث.