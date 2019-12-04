أكّد، الوزير الأول، نورالدين بدوي، اليوم الأربعاء، أنّ حكومته تسعى لتجسيد مشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي مختلط “مدني-عسكري”.

ومن المقرر أن يكون مقر المستشفى الجامعي المختلط بالمقاطعة الإدارية زرالدة غرب العاصمة، وذات سعة 700 سرير.

واستمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنجاز المركز الاستشفائي الجامعي المختلط “مدني-عسكري”، خلال إجتماعها اليوم.

وأشار بدوي بأنّ المشروع سيمكن من الرقي والنهوض بمستوى الرعاية الصحية لمواطنينا وفقا للمعايير الدولية.

كما كشفت الحكومة، أنّه سيسهر على تأطيره فرق طبية مختلطة من الكفاءات الطبية الوطنية عالية المستوى.

كما أكّد ذات المتحدث أن الحكومة قد قامت بتخصيص الموارد المالية الضرورية لتجسيد هذا المشروع.