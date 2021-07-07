أخبار الجزائر مستغانم: أمـ.ـن صيادة يحجـ.ـز أكثر من 6 آلاف وحدة من الخـ.ـمر بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جويلية 2021 - 01:06 شارك غرِّد 8 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956788 اقرأ أيضا سيال..انقطاع الماء بـ9 بلديات في العاصمة بداية من صبيحة الغد أخبار الجزائر 19 جوان خنشلة.. نسبة التحكم في الحرائق بلغت 90 بالمائة وإجلاء 24 عائلة أخبار الجزائر 06 جويلية نشوب حريق بمخزن لعتاد قديم بمركز الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بقايس أخبار الجزائر 30 جوان موجة حر تتعدى 49 درجة على المناطق الشرقية والجنوبية أخبار الجزائر 03 جويلية