استرجاع سيارة مسروقة وتوقيف 3 أشخاص في مستغانم

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة عين النويصي بمستغانم، من استرجاع مركبة سياحية مسروقة

وتوقيف ثلاثة أشخاص حسبما، علم اليوم السبت من هذا السلك الأمني.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها أحد الأشخاص مفادها أنه تعرض إلى اعتداء متبوع بالاستيلاء على مركبته السياحية.

وبعد التحريات والأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية بعين النويصي (16 كلم غرب مستغانم)،

تم العثور على المركبة محل السرقة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي رفقة شقيقيه، يضيف نفس المصدر.

وقامت المصالح الأمنية بتقديم الموقوفين الثلاثة بعد إنجاز ملف قضائي أمام النيابة العامة بمحكمة مستغانم، كما أشير إليه.