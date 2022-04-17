مستغانم..انتشال رضعية من بئر بعد سقوطها وقت الافطار

لقيت رضيعة تبلغ سنين مصرعها، امسية اليوم، اثر سقوطها في بئر بدوار الخرارزة ببلدية عشعاشة في ولاية مستغانم.

وسجلت مصالح الحماية المدنية لدائرة عشعاشة تدخلها في حدود الساعة 20:30 مساءا.

وذلك من أجل انتشال رضيعة تبلغ سنتين سقطت في بئر غير مرخص وبدون سياج عمقه حوالي 10 أمتار به ماء حوالي مترين متواجد بدوار الخرارزة ببلدية عشعاشة.

ليتم انتشال الرضعية متوفية من داخل البئر، وتحويلها لمصلحة حفظ الجثث باستعجالات الطبية بمستشفى عشعاشة.

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