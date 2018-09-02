توقيف مسافر بحوزته دراجتين ناريتين مفككتان و500 مفتاح سيارة مستعملة بميناء مستغانم

تمكنت فرقة فحص المسافرين التابعة للجمارك بميناء مستغانم من ضبط مسافر قادم من فالنسيا على متن مركبة من نوع رونو ترافيك،

المسافر بحوزته دراجتين ناريتين مفككتين مع محرك سيارة مستعمل و صندوق من مفاتيح السيارات المستعملة من مختلف الأنواع

و من خلال التحقيقات التي أجرتها عناصر الجمارك تبين أن المحجوزات المضبوطة محل سرقة في اسبانيا كمحرك السيارة و الدراجة النارية

كما أن المفاتيح المستعملة كانت تستعمل من قبل عصابات إجرامية لسرقة المركبات.

التي حملها ذات المسافر دون التبليغ عنها اين تم حجز الكمية كلها والتي قدرت قيمتها بأكثر من 50 مليون سنتيم مع إنجاز ملف قضائي ضده.