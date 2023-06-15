مستغانم: توقيف 21 شخصا تورطو في قضايا مخدرات وحمل أسلحة بيضاء

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية مستغانم في عمليات متفرقة من توقيف 21 شخصا تتراوح أعمارهم بين 17 و 36 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم. تورطو في قضايا حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي و حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي .

العمليات جاءت إثر دوريات و نقاط مراقبة و تفتيش لعناصر المصلحة بإقليم الاختصاص مكنت من توقيف 19 شخصا، راجلين وعلى متن مركباتهم، يبلغون من العمر بين 17 و36 سنة. وبعد إجراء عليهم عملية التلمس الجسدي وتفتيش المركبات ضبط بحوزتهم على كميات معتبرة من الكيف المعالج.

وفي ذات السياق وفي عمليات أخرى تمكنت عناصر ذات المصلحة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و 27 سنة، ينحدران من ولاية مستغانم. وضبط سلاحين أبيضين محظورين كانت بحوزتهما .