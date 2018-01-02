حجز أزيد من 10 ألاف قارورة خمر ليلة رأس السنة بمستغانم

تمكن عناصر الشرطة لأمن ولاية مستغانم ليلة رأس السنة الميلادية من حجز 10424 وحدة من المشروبات الكحولية بمختلف الأنواع والأحجام

صرح المكلف بالإعلام بأمن مستغانم، أن العمل الاستباقي الذي قامت به وحدات الشرطة في آخر يوم من أيام السنة الماضية،

مكن من حجز هذه الكمية الكبيرة من المشروبات الكحولية التي كانت معدة للبيع بدون رخصة.

وقامت شرطة عين سيدي شريف، جنوب مستغانم، بحجز 5834 وحدة من المشروبات الكحولية وسلاحين كبيرين (سيف)،

بالإضافة إلى 10 وحدات من الألعاب النارية من نوع شماريخ يضيف المكلف بالإعلام الملازم الأول بشير بلقاسم.

وحجزت شرطة الحشم، ببلدية صيادة المجاورة لمدينة مستغانم وفقا لذات المصدر، 1774 وحدة من الخمر كانت معدة لذات الغرض.

كما تم ضبط 116 وحدة على مستوى الواجهة البحرية لصلامندر بقطاع اختصاص الأمن الحضري الرابع لمدينة مستغانم.