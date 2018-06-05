مستغانم: شاب يقتل جاره بطعنات خنجر من أجل 300 دينار

أخبار الجزائر
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مستغانم: شاب يقتل جاره بطعنات خنجر من أجل 300 دينار
بقلم أنيس بن حالة/عمر.ت

اهتزت منطقة سيدي العجال التابعة لبلدية صيادة بولاية مستغانم، على واقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 26 سنة على يد جاره البالغ من العمر 34 عاما.

حيثيات الجريمة، حسبما أفادت به مصادر النهار،اليوم الثلاثاء، تعود عندما قام الجاني الذي يدين للضحية مبلغ 300 دج باستدراجه إلى منزله.

ثم انهالوا عليه بطعنات خجز قبل أن يلقوا جثته أمام مدخل مسكنه أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأضاف ذات المصدر، إلى أن مصالح الدرك الوطني ألقت القبض على الجاني وفتحت تحقيقا حول ملابسات القضية.

مشيرا، إلى أنها هذه الجريمة الأولى التي تحدث في مستغانم منذ بداية شهر رمضان الفضيل.

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