مستغانم: 10 جرحى في تصادم الكراسي بأرجوحة عملاقة داخل حديقة التسلية “موسطا لاند”

أصيب 10 أشخاص إثر حادم تصادم الكراسي بأرجوحة عملاقة داخل حديقة التسلية “موسطا لاند بولاية مستغانم.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 19 و5 د إثر تصادم بين كراسي برج التأرجح swung tower المتواجد بحديقة الحيوانات والتسلية موستالاند.

الحادث خلف إصابة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 15 و36سنة كانوا على متن اللعبة، تعرضوا لإصابات خفيفة، في الأرجل و الظهر.

تم تقديم لهم الإسعافات الأولية في عين المكان ثم تم اجلاؤهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مستغانم لتلقي العلاج اللازم .

وعقب زيارة الوالي عيسى بوليحية ليطمئن على سلامة المصابين قرر تعليق استغلال هذه اللعبة حتى يتم مراجعة الأمور التقنية الخاصة للمحافظة على المواطنين.