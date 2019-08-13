شيخ يقتل صهره بضربة «باربان» بأولاد بوغالم في مستغانم

اهتز سكان ولاية مستغانم على وقع جريمتي قتل راح ضحيتهما شابان في مقتبل العمر، إثر شجارات وخلافات عائلية.

على مستوى كل من حي صلامندر بعاصمة الولاية وبلدية أولاد بوغالم بأقصى شرقها.

الجريمة الأولى، وقعت عشية حلول عيد الأضحى على مستوى مطعم للوجبات السريعة «بيتزيريا» وبيع «الشوارما» على مستوى حي صلامندر.

و ذلك مقابل ميناء الصيد والتنزه، حيث أقدم طباخ بذات المحل على طعن زميل له بواسطة آلة حادة أرداه قتيلا .

حيث أصابه بجروح خطيرة تركته يسبح وسط بركة من الدماء.

ليحول إثرها إلى المصلحة المعنية لمستشفى مستغانم جثة هامدة فيما لاذ الجاني بالفرار قبل توقيفه أمس من قبل الجهات الأمنية.

والتي فتحت تحقيقاتها بشأن ملابسات القضية، التي أرجعت أسبابها إلى شجار بين الطرفين.

انتهت بجريمة ذهب ضحيتها الشاب أيوب البالغ من العمر 27 ربيعا.

أما الجريمة الثانية، فقد وقعت بضواحي بلدية أولاد بوغالم يوم عيد الأضحى المبارك، حيث قام شيخ ستيني في لحظة غضب شديد.

على وضع حد لحياة زوج ابنته وربيبه في نفس الوقت لخلافات عائلية.

حيث أرسل عليه من أعلى سقف البيت قطعة صخرية «حبة باربان».

و التي أردت الضحية البالغ من العمر 35 سنة قتيلا بمستشفى مدينة عشعاشة بأقصى شرق إقليم ولاية مستغانم.