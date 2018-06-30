مسرحية “حمار و لوطار” تتوج بالمرتبة الأولى في المهرجان الثقافي للمسرح المحترف بقالمة

توّجت مسرحية “حمار و لوطار” لجمعية المسرح الجديد لمدينة بومرداس ليلة الجمعة إلى السبت، بالمرتبة الأولى في المهرجان الثقافي للمسرح المحترف بقالمة .

لتتأهل بذلك للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة.

و قد تم الإعلان عن تتويج هذه المسرحية التي ألفها يوسف تعوينت وقام بإخراجها عبد الغني شنتوف خلال حفل اختتام الطبعة الـ 11 من هذه التظاهرة.

التي احتضنت فعالياتها قاعة المسرح الجهوي محمود تريكي بمدينة قالمة منذ 25 جوان الجاري، وذلك بحضور سلطات الولاية.

وبانتزاعها المرتبة الأولى من ضمن 9 أعمال فنية دخلت المنافسة الرسمية للمهرجان.

تكون مسرحية “حمار و لو طار” قد ضمنت رسميا المشاركة في الطبعة القادمة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف.

الذي يحتضنه المسرح الوطني سنويا بالجزائر العاصم،ة وهو ما جاء على لسان مقرر لجنة التحكيم الدكتور حمزة جاب الله خلال الحفل .

وتعالج المسرحية المتوجة في قالب فكاهي خفيف وعلى مدار ما يقارب ساعة ونصف من العرض قصة بسيطة.

تتركز أحداثها حول اضطهاد الرجل للمرأة لكنها تعالج مجموعة من الظواهر الإجتماعية السلبية.

بداية من كيد المرأة للانتقام من زوجها وصولا إلى أشكال أخرى من الفساد كالرشوة .