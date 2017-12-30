مسلح يحتجز 11 رهينة بمكتب للبريد في أوكرانيا

احتجز مسلح اليوم السبت، 11 رهينة بينهم طفلان في مكتب”أوكربوشتا” للبريد بمدينة “خاركيف” شرقي أوكرانيا، حسب ما افادت تقارير اخبارية.

ونقلت وكالة “انترفاكس” الأوكرانية عن “أوليه بيخ” رئيس شرطة المدينة قوله إنّ:

“مسلحا يلف جسده بمتفجرات احتجز 9 بالغين وطفلين داخل مكتب البريد، ونحاول حاليا التواصل معه للتعرف على مطالبه”.

وأضاف أن “القوات الأمنية هرعت إلى المكان حيث يحتجز المسلح الرهائن”.

ولفت إلى أنه تم إغلاق حركة المرور بالقرب من مكان الحادث، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت “فوكس نيوز” الاخبارية الأمريكية أن المفاوضات مع المسلح أسفرت عن الافراج عن 5 أشخاص،وهم 3 سيدات وطفلين .

ولم تتوفر حتى الآن اية تقارير عن مطالب المسلح الذي قام بتحصين نفسه داخل مكتب البريد، زاعما أن بحوزته أسلحة نارية ومتفجرات.