ٍوصف الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب، متوسط ميدان لوريون الفرنسي تغيير المدربين في المنتخب الوطني بالعمل غير الإحترافي

و قال مسلوب لصحيفة “فرانس فوتبال” الفرنسية :” 5 مدربين على رأس الخضر خلال عام ونصف يُعتبر عمل غير احترافي”.

و أكد مسلوب :”المنتخبات الكبيرة لا تغير المدربين عند كل هزيمة .. وفي النهاية تُحقق النتائج الإيجابية “.

وأضاف:”النتائج وحدها تتكلم عن سياسة التغيير الحاصلة في المنتخب الوطني، في الجزائر عندما يتعثر المنتخب يتم إعادة الأمور إلى نقطة الصفر “.

و قال أيضا :” المشكل عميق في بيت الخضر.. أتعجب عندما أرى أداء محرز، براهيمي وبن طالب مع التشكيلة الوطنية”.