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مسلوب ينتقد سياسة روراوة و يُحمّله مسؤولية الإقصاء من المونديال

الرياضة
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مسلوب ينتقد سياسة روراوة و يُحمّله مسؤولية الإقصاء من المونديال
بقلم عبد النور حواز

ٍوصف الدولي الجزائري السابق وليد مسلوب، متوسط ميدان لوريون الفرنسي تغيير المدربين في المنتخب الوطني بالعمل غير الإحترافي

و قال مسلوب  لصحيفة “فرانس فوتبال” الفرنسية :” 5 مدربين على رأس الخضر خلال عام ونصف يُعتبر عمل غير احترافي”.
و أكد مسلوب :”المنتخبات الكبيرة لا تغير المدربين عند كل هزيمة .. وفي النهاية تُحقق النتائج الإيجابية “.
وأضاف:”النتائج وحدها تتكلم عن سياسة التغيير الحاصلة في المنتخب الوطني، في الجزائر عندما يتعثر المنتخب يتم إعادة الأمور إلى نقطة الصفر “.
و قال أيضا :” المشكل عميق في بيت الخضر.. أتعجب عندما أرى أداء محرز، براهيمي وبن طالب مع التشكيلة الوطنية”.

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