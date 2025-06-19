مسلوق: “قدمنا شرح تفصيلي عن العقوة الجديدة لمسؤولي الأندية المحترفة”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، أهم النقاط التي تم مناقشتها في ورشة العمل التي تم عقدها أمس الأربعاء، بمشاركة مسؤولي الأندية المحترفة لكرة القدم.

وصرح مسلوق، للموقع الرسمي للرابطة: “قمنا بمناقشة عقد الصيغة الجديدة لعقد اللاعب المحترف بكل تفاصيله”.

كما أضاف: “قدمنا شرح تفصيلي لمسؤولي بعض الأندية فيما تعلق بعض النقاط التي كانت مبهمة بالنسبة للبعض”.

وتابع رئيس الرابطة المحترفة أمين مسلوق: “هذا يدخل في سياسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي ترافق الأندية في التسيير الإداري وحتى المالي”.