مسوسة: “تواجد أنصارنا أمام تيبي مازمبي يمنحنا دعم كبير للفوز”
بقلم كريم تيغرمت
كشف لاعب مولودية الجزائر، أمين مسوسة، الدعم الكبير الذي سيحضون به في مباراةة الغد أمام تيبي مازمبي، بحضور أنصارهم.
وقال مسوسة، اليوم الخميس، في الندوة الصحفية لفريقه: “تواجد أنصارنا في مباراة الغد يسمنحنا دعم كبير”.
كما أضاف: “هذه أول مباراة لنا في دوري الأبطال، التي سنلعبها بحضور أنصارنا، حيث كنا نتمنى تواجهم معنا منذ المباراة الاولى”.
وتابع أمين مسوسة: “نحن مطالبون بتحقيق النقاط الثلاثة، من أجل الفريق، والأنصار، اللعب في “5 جويلية” بمدرجات ممتلئة، يسدفعنا لاحرز النقاط الثلاثة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/PpmvS