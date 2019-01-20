“مسيرات النساء” ضد ترامب تجتاح شوارع المدن الأميركية

خرجت نساء أمريكيات في مسيرات حاشدة في الذكرى الثانية للمظاهرات التي شارك فيها ملايين المحتجين.

غداة تنصيب الرئيس دونالد ترامب في يناير 2017، في مئات المدن الأميركية.

وقد نظمت مسيرات النساء منظمة أميركية غير ربحية، نشأت بعد تنظيم المسيرة الأولى العام الماضي رفقة تحالف “مارش أون”.

حيث عادت هذه المسيرة مجددا من مكان تأسيس انطلاقها في واشنطن، بينما خرجت مئات المسيرات المماثلة في مدن أخرى.

وقال زعماء “مسيرة النساء” و”مارش أون”أن الكل له دور، أنهم سيستغلون مسيرات هذا العام لدعم سياسات معينة.

منها المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والحصول على حقوق أخرى متعلقة بالإنجاب والرعاية الصحية والتصويت وغيرها من المسائل.

إلى جانب حشد النساء من أجل دفعهن للتصويت في انتخابات عام 2020، التي من المتوقع أن يكون فيها ترامب مرشحا عن الحزب الجمهوري.

كما أن المسيرات فرصة أيضا للاحتفال بالمكاسب التي جرى تحقيقها في انتخابات 2018.

التي شهدت انتخاب أكبر عدد من النساء في عضوية الكونغرس الأميركي مقارنة بأي انتخابات أخرى.

ومع نمو الحركة السياسية النسائية من رحم مئات المسيرات التي خرجت في عام 2017، بدأت الانقسامات في الظهور.

بسبب انتقاد المسيرات وبعض قياديات فيها، ووصفهن بأنهن معاديات للسامية، بدعوى أنها غير مشجعة للمرأة المحافظة التي ربما تؤيد رئاسة ترامب.