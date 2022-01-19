مسير مرآب يحوّل اشتراكات مالكي قوارب نزهة لحساب جمعيته الوهمية

باشرت عناصر من الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة الفضائية بوهران التحقيق في جمعية بحرية وهمية احتالت على العديد من المنخرطين فيها لـ 40 سنة بطرق مشبوهة ولا ترتكز على اي سند قانوني.

أين استغل مسيرها منصبه السابق كمدير لمراب قوارب نزهة للنصب عليهم.

التحقيقات الموسعة التي باشرتها ذات العناصر تمت بناء على تقرير رفعته اللجنة الولائية ممثلة في مدراء تنفيذيين واطارات سامية.

وبعد معاينتها وتفتيشها لمرآب قوارب النزهة الذي يعود للعهد الاستعماري والمتواجد مقره بكاب فالكون بعين الترك المكون من طابقين بسعة أزيد من 80 قاربا أصحابها خواص ومنخرطون في الجمعية الوهمية المسماة النادي البحري لراس فالكون.

الذي وحسب تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة يحمل رقم 3527 المؤرخ في 17 ديسمبر 2020، فالمرآب مسير من قبل مدير شركة مدنية عقاربة وليس من قبل رئيس جمعية وهو ما يتنافى والقانون الأساسي المصادق عليه من طرف المسير.

وكشفت التحقيقات ان أصحاب قوارب النزهة كانوا يسددون اشتراكات سنوية تتراوح ما بين 35 و40 الف دج كانت تدفع بحساب بنكي تابع للجمعية غير القانونية.

بالإضافة إلى صفقات بيع تجارية لأجزاء من المرآب بمبلغ يفوق 2 مليار تم صبه أيضا بحساب الجمعية.