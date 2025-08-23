مشاركة أكثر من 15 مؤسسة جزائرية بمغرض “أغرا 2025” بسلوفينيا 

تشارك الجزائر في المعرض الدولي للفلاحة والصناعات الغذائية “أغرا 2025″، المنظم بمدينة رادغونا السلوفينية في الفترة من 23 إلى 28 أوت 2025.

وجاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وسلوفينيا، وامتداداً للعلاقات المتميزة التي كرّستها الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية.

وتشرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على تنظيم الجناح الوطني الجزائري، بمشاركة أكثر من 15 مؤسسة وطنية رائدة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتشكل هذه المشاركة محطة استراتيجية لترقية التعاون الثنائي بين الجزائر وسلوفينيا، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الجزائرية.

هذا ويشهد الجناح الجزائري في معرض “أغرا 2025” توافداً كبيراً من الزوار السلوفينيين الذين أبدوا اهتماماً واسعاً بالمنتجات الجزائرية المعروضة.