مشاعر..عمار ديما يلحق للعنب وما يكلش وما هو هدف “مريم” من بقاء “زهرة”؟!

شهدت حلقة، أمس، من مسلسل مشاعر الذي يبث على قناة النهار، خلال رمضان، أحداث ووقائع كثيرة.

وفي الحلقة التاسعة من مشاعر ، رأت زهرة، عمار ثم أخذت بالركض، لكن نبيل عسلي، عرف مكانها وذهب راكضا ورائها.

وتمكنت بطلة مسلسل مشاعر، “زهرة” من النجاة منه، حيث جاءت سيارة وصعدت فيها، وأعلن من جهته عمار خلق فيلم درامي.

ومن جانب آخر، تحاك مؤامرة بين أم حسان كشاش وإمرأة أخرى من أجل الإطاحة بإبنها ليترك مريم المريضة بداء السرطان.

وطلبت مريم من زهرة أن تكون مربية أطفال لإبنها يوسف، وهذا الطلب الذي قبلته زهرة، لكن يبقى السؤال المطروح لماذا طلبت مريم من زهرة هذا الطلب؟.

في آخر الحلقة، ضبطت مريم ، زوجها “سي الطاهر”، مع “سارة لعلامة” المدعوة “زهرة”،حيث كانت نظراتهما غريبة، فما سر هذه النظرات؟.

إذا فاتتك الحلقة يمكنك مشاهدتها هنا