مشروع قطري ضخم لإنتاج الحليب بالبيض

استقبل والي ولاية البيض، فريد محمدي، برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وفد من خبراء من شركة “بلدنا” القطرية المختصة في مجال إنتاج الحليب.

وحسب بيان لمصالح الولاية، قام الوفد، بزيارة معاينة للمزرعة النموذجية ببوقطب.

أين قدمت لهم كل الشروحات والتوضيحات اللازمة بشأن إقامة المشروع الضخم والهام على مستوى ولاية البيض.

وسجل الوفد القطري، ارتياح كبير واهتمام بالغ لتجسيد هذا المشروع.

وتمت الزيارة، بحضور اطارات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ومدير المصالح الفلاحية، ومدير المدير الموارد المائية.

وكذا مدير الوكالة الوطنية للموارد المائية بسعيدة، والسلطات المحلية لدائرة بوقطب.