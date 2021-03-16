مشعوذتان تنصبان على 15 امرأة وتسلبهن مجوهرات بقيمة 2 مليار سنتيم

أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية مشعوذتان على خلفية متابعتهما بتهمة النصب و الاحتيال التي كان ضحيتها 15 نسوة.

المشعوذتين نصبتا على النسوة وسلبتهن مبالغ مالية و مجوهرات بقيمة 2 مليار سنتيم عن طريق إستعمال السحر والشعودة.

المشعودتان في العقد الثالث من العمر تقطنان بولاية وهران ترصدن للضحايا في الطريق العمومي.

المشعوذتان تقومان من خلال رشهن بمحلول أبيض، يجعلهن يفقدن الوعي، بغية اقتيادهن إلى مساكنهن من اجل سلبهن المال والمجهورات.

حيثيات القضية حسب المعلومات الموجودة في الملف القضائي ، تعود إلى شهر سبتمبر الماضي ، بعدما أقدمتا المتهمتان على ترصد الضحايا بالطريق العمومي و الاسواق الشعبية بالعاصمة.

وكانت العمليات تتم على مستوى بلدتي برج الكيفان و بلكور و باب الواد من أجل النصب عليهن بإستعمال السحر والشعودة.

وبعد الإلتقاء بهن يخبرن الضحايا بأنهن يعانين من السحر منذ سنوات، ويقمن برشهن بمحلول أبيض، يجعل الضحايا في حالة لا وعي تجعلهن يدلهن على مكان إقامتهن.

وبعد تسلل المتهمتان إلى مساكنهن يستوليان على مجواهرتهن وأموالهن وذلك بعد ممارسة طقوس السحر و الشعودة.

وحسب ما صرحت بعض الضحايا خلال شكواهن ، أن المتهمتان نصبتا عليهن، وسلبتهن أموالهن ومجوهراتهن.

حيث سلبتا إحداهن مبلغ 100 مليون سنتيم و مجوهرات بقيمة 120 مليون سنتيم ٫ فيما سلبت ثلاث شقيقات مجوهرات بقيمة 800 مليون سنتيم.

وسلبت أم وابنتيها الإثنين مجوهرات بقيمة مليار سنتيم.

وعلى اثر هذه الوقائع تقدمت الضحايا بشكوى أمام الجهات القضائية ضد المتهمتان اللتان تم توقيفهما بولاية وهران.

وتمت إحالتهما مباشرة على العدالة، فيما أمر قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة.

ووجه القاضي للمتهمتين جنحة النصب والإحتيال بإستعمال السحر والشعودة .