مصادرة مليون كمامة وسلع مزورة كانت موجهة للجزائر بميناء ألميريا الإسباني

صادر الحرس المدني والجمارك الإسبانية بميناء ألميريا ما مجموعه 1.095.000 كمامة من نوع KN95 كانت متجهة إلى ميناء وهران.

وحسب ما ذكرته الوكالة الأوروبية للصحافة فإن هذه العملية تمت في إطار تنسيق بين مصالح الحرس المدني الإسباني والجمارك.

في عملية مشتركة تم من خلالها توقيف خمسة أشخاص في جريمة التهريب، وحسب نفس المصدر، تمت أيضا مصادرة 1600 هاتف محمول وملحقات الهواتف وملابس في هذا التدخل.

واكتشف أعوان الجمارك المسؤولون عن مراقبة البضائع والمركبات في ميناء ألميريا، البضائع المحجوزة التي كانت مخبأة أسفل أربع شاحنات نصف مقطورة.

في صناديق بأحجام مختلفة ومختلطة بين البضائع القانونية، بهدف التغطية عليها وعرقلة إجراءات التفتيش التي تتم في نقطة التفتيش على الحدود (PIF).

وكانت البضائع المحجوزة التي تزيد قيمتها عن 3600000 يورو لم ترد في الوثائق المقدمة.