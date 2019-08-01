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مصالح الأمن الحضري الثالث بغليزان تطيح بشبكة مختصة في السطو على المنازل

الوطني
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مصالح الأمن الحضري الثالث بغليزان تطيح بشبكة مختصة في السطو على المنازل
بقلم حمزة زروقي

تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث، بغليزان من الاطاحة بشبكة متكونة من 07 أشخاص، مختصة في السطو على المنازل .

العملية جاءت على اثر شكوى تقدم بها صاحب مسكن إلى ذات المصالح، تفيد بتعرض مسكنه للسرقة من طرف أشخاص مجهولين.

واستهدفت العملية كمية من المجوهرات وجهاز إعلام آلي عليه، قامت قوات الشرطة بالبحث في القضية، أين تم الكشف عن المشتبه فيه الرئيسي.

وبعد التحريات المعمقة، تمكنت من التعرف على شركائه الذين قاموا بمساعدته في السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة و توقيفهم.

وبعد إعداد خطة محكمة، تم توقيف أحد المشتبه فيهم واسترجاع بعض المجوهرات ضبطت بحوزتهم، وتم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683264

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