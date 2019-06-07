مصانع تركيب السيارات استودرت 1.234 مليار دولار من مجموعة CKD-SKD

استوردت الجزائر ما يفوق عن 1.234 مليار دولار من مجموعة CKD-SKD الموجهة لتركيب السيارات.

وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 1.025 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018.

أي بارتفاع يقدر ب 20.36 بالمئة حسب المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك أن قيمة استيراد مجموعات SKD المستعملة في تركيب السيارات من الوزن الخفيف بلغت928.07 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019.

مقابل 882.44 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 اي بزيادة قدرت بـ 45.63 مليون دولار بزيادة 5.17 بالمئة.

وارتفعت واردات مجموعات SKD الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص و البضائع بأكثر من 100 بالمئة.

لتبلغ 306.64 مليون دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 143.41 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018.

أي بزيادة بلغت 163.23 مليون دولار بزيادة 113.82 بالمئة.