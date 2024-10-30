مصدر “النهار أونلاين” يكشف حقيقة عودة بلايلي إلى البطولة الجزائرية

كشف مصدر “النهار أونلاين” من إدارة نادي الترجي التونسي، الوضعية الحالية للدولي الجزائري يوسف بلايلي رفقة ناديه. والأسباب الحقيقية وراء الانتقادات والإشاعات التي تلاحقه.

وقال المصدر ذاته إن يوسف بلايلي متواجد في وضعية جيدة رفقة الترجي. و متفاهم جيدا مع إدارة الفريق، كما فنّد إمكانية عودته إلى البطولة الجزائرية في الوقت الراهن.

ووصف المصدر الأخبار التي تشير إلى وجود مشاكل كبيرة بين بلايلي والرئيس حمدي المدببـ “الإشاعات”.

يحدث هذا في وقت نشر فيه ابن الباهية “ستوري” عبر حسابه على إنستاغرام يتضمن صورة له بقميص المنتخب الوطني رافعا العلم الوطني.

للإشارة، فإن مهاجم الخضر يواجه انتقادات رفقة لاعبي الترجي والرئيس حمدي المدب، بسبب سوء النتائج التي تلاحق الفريق.

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