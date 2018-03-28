مصرع إمرأة في انهيار جدار مسكنها بالوادي

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر حتفها متأثرة بإصابات بليغة على مستوى مناطق متفرقة من الجسم بسبب انهيار جدار مسكنها عليها الواقع بحي أولاد أحمد ببلدية الوادي عاصمة الولاية،

الضحية أم لولدين كانت تزاول عمله بمنزلها المبني بمادة الجبس التقليدي، وتعاني جميع غرفه من تشققات وتصدعات تجعلهم يغادرونه في حالة سقوط الأمطار.

ويلجئون إلى أقاربهم لحين ضمان عدم انهياره، إلى غاية الحادثة ولسوء حضها كانت جالسة تستظل بظل الجدار الذي قتلها وقت الظهيرة

أين تفاجئت بانهياره عليها ليتدخل على الفور جيرانها الذين أخرجوها من تحت الأنقاض بصعوبة بالغة

ونظرا لخطورة إصابتها لم ينتظروا وصول الحماية المدنية وقاموا بنقلها إلى مصلحة الاستعجالات المركزية 8 ماي

أين تم إدخالها غرفة العمليات لكنها فارقت الحياة.