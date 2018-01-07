مصرع إمرأتين وإصابة 3 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة

لقيت إمرأتان مصرعهما، اليوم الأحد إثر حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 04، في منطقة المعذر ببوسعادة ولاية المسيلة.

ويأتي هذا الحادث إثر اصطدام سيارتين من نوع فورد ورونو 19، في حدود الساعة 06 و14د حيث نقلت السيدتان إلى المستشفى قبل أن تنتقل روحهما إلى بارءهما متأثرتين بالاصابة البليغة.

ويتعلق الأمر يكل من “م.غ” البالغة من العمر 80 سنة، و”أ.ج” 50 سنة.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 22 و64 سنة، تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى بوسعادة.

حيث سخرت لهذه العملية شاحنة اطفاء، وسيارتين إسعاف.