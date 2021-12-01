مصرع شابين اختناقا بالغاز في الجلفة

لقي مساء اليوم شابين مصرعهما، إثر استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون CO بحي بوتريفيس بوسط مدينة الجلفة.

و حسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن إسعافات الوحدة الثانوية مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدينة بالجلفة تدخلت في حدود الساعة 18 سا و 26 د لأجل حادث اختناق شخصين بعد استنشاقهما لغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من عادم سيارة نوع 404 بيجو.

وذلك داخل مستودع مغلق بحي بوتريفيس” مقابل ابتدائية بورقدة”، وحسب ذات المثدر، فإن الضحيتين وجدا متوفيين داخل المستودع يبلغان من العمر 22 سنة و 23 سنة. أين تم تحويل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة، و قد فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الحادثة الأليمة.