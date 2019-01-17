إهتزت بلدية بن شود بدائرة دلس شرق ولاية بومرداس، صبيحة أمس، على وقع حادثة أليمة، إثر وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بعجوز في السبعينات من العمر وابنتيها، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمسكنهن العائلي.

الحادث حسبما أفاد به المكلف بالإعلام للحماية المدنية لدائرة دلس، إسماعيل قاسي، تعود إلى حدود الساعة منتصف النهار و33د.

حيث تدخلت المصالح السالفة لإجلاء الضحايا اللاواتي وجدن جثثا هامدة بعد استنشاقهن لغاز أكسيد الكربون، بعد تلقيها اتصالا من الجيران.

ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 78 سنة عمرها وابنتيها 45 و46 سنة، حيث تم نقلهن إلى مستشفى دلس، الذي أعلن الوفاة.

وحسب مصدرنا، فإن سبب الوفاة يعود إلى غياب قناة صرف الغازات بسخان الماء على مستوى مطبخ مسكن الضحايا، أين تسربت كميات كبيرة من هذه الغازات التي أدت إلى اختناقهن.