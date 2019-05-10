مصرع كهل وإصابة آخر في اصطدام سيارة بشاحنة في الجلفة

لقى كهل مصرعه وأصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور أليم بولاية الجلفة،

حيث تدخلت اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بواد الصدر مدعمة بالوحدة الرئيسية صباحا في حدود الساعة 07 سا 13 د ،

من أجل حادث مميت بالطريق الوطني 1 اتجاه الأغواط بالقرب من محطة الطاقة الشمسية.

الحادث أسفر عن وفاة ضحية رجل يبلغ من العمر 30 سنة سائق سيارة من نوع “تيوتا” واصابة آخر بجروح متفاوتة وكسر على مستوى الكاحل

الضحية ييلغ من العمر 17 سنة أثناء اصطدامها بشاحنة من نوع “رونو k166”.

أين تم اسعافه في عين المكان وتحويله للمستشفى الاستعجالي بالجلفة ونقل المتوفي لمصلحة حفظ الجثث،

وقد فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الخطير.