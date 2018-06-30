 مصرع مترشح للبكالوريا بصعقة كهربائية في الوادي

لقي مترشح لشهادة البكالوريا لهذا العام مصرعه إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل أحد المزارع بقرية الخبنة الصفراء ببلدية وادي العلندة غرب ولاية الوادي .

وبالرجوع لحيثيات الحادث المميت، أين أدى الضحية صلاة العصر ليتنقل بعدها الى احد المزارع الفلاحين المجاورة من القرية مع مجموعة من أقرانه للعمل في قلع وجني البطاطا ولحظة الوصول الى المزرعة هب الشاب الى دخول الى المرش للتبريد جسده بالماء ليصعق ويطرح مغشيا عليه .

وهب اقرانه وصاحب المزرعة لنقله على جناح السرعة للمؤسسة الاستعجالية للصحة الجوارية لإنقاذه لكنه فارق الحياة في الطريق قبل الوصول إليها تحديدا بقرية سحبان .

وباشرت فرقة الدرك الوطني تحقيقاتها لمعرفة حيثيات الحادث وتوجيه الجثة لمصلحة حفظ الجثث بعاصمة الولاية الوادي .