مصرع 4 أشخاص في حادث إصطدام سيارتين بعين الشهداء في الجلفة

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالادريسية غرب ولاية الجلفة، صبيحة هذا اليوم في حدود الساعة 07 سا و 25 د لأجل حادث مرور .

الحادث تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع “لوقان داسيا” و “رونو كونغو”، وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 122 في شطره الرابط مابين بلديتي الدويس وعين الشهداء،

الحادث حسبما أفاد به بيان الحماية المدنية بالجلفة، خلف وفاة 04 أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم (63 سنة ، 43 سنة ،37 سنة و 34 سنة). أين تم تحويل الضحايا المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الادريسية. وقد فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث الأليم.