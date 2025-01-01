مصطفى غربال مرشح لإدارة نهائي كأس الخليج

جاء اسم الحكم الجزائري مصطفى غربال ضمن ثلاثة حكام مرشحين لإدارة نهائي بطولة خليجي 26 بين منتخبي عمان والبحرين والتي من المزمع إجراؤها يوم السبت القادم وتضمنت القائمة إلى جانب غربال، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم، والعراقي مهند قاسم.

ويُعد مصطفى غربال من أبرز الحكام المشاركين في البطولة والتي تقام مجرياتها بالكويت. حيث أدار مباراة قوية في دور المجموعات جمعت بين المنتخب القطري ونظيره الكويتي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

أداء غربال خلال هذه المباراة كان محط إشادة. حيث أدارها بكفاءة عالية وقرارات حاسمة، مما عزز من فرصه نيله لشرف إدارة النهائي.