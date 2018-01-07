عاجل

مصطفى سبع: “حتى لو فزنا بمباراة وهران كنت سأستقيل”

الرياضة
  • -
  • 0
مصطفى سبع: “حتى لو فزنا بمباراة وهران كنت سأستقيل”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدرب مصطفى سبع، الأسباب التي دفعته للإستقالة من العارضة الفنية لإتحاد البليدة، معددا إياها بين نقص الأموال ومحيط الفريق.

وصرح سبع، لقناة “النهار”: “حتى لو فزنا بمباراة وهران كنت سأغادر، لأن هذا القرار اتخذته بعد تأهلنا في مباراة الكأس”.

وتابع: “قدومي كمدرب للبليدة لم يعجب حاشية رئيس الفريق، والتي تتسبب في المشاكل التي يتخبط فيها النادي حاليا”.

وأضاف: “منذ وصولي لإتحاد البليدة، عانية من نقص الأموال، وهو ما أثر على نفسية اللاعبين ومردودهم في المباريات”.

وأردف: “اللاعبين أبدو إحترافية كبيرة بعدم مقاطعة الفريق رغم عدم تلقيهم مستحقاتهم، بعد اخلال الإدارة بوعودها”.

وفيما يخص أنصار البليدة أوضح سبع: “قررت الإستقالة حتى لا أترك الفريق رهينة، والأنصار يدركون أن هذا في مصلحة الفريق”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital