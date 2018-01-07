كشف المدرب مصطفى سبع، الأسباب التي دفعته للإستقالة من العارضة الفنية لإتحاد البليدة، معددا إياها بين نقص الأموال ومحيط الفريق.

وصرح سبع، لقناة “النهار”: “حتى لو فزنا بمباراة وهران كنت سأغادر، لأن هذا القرار اتخذته بعد تأهلنا في مباراة الكأس”.

وتابع: “قدومي كمدرب للبليدة لم يعجب حاشية رئيس الفريق، والتي تتسبب في المشاكل التي يتخبط فيها النادي حاليا”.

وأضاف: “منذ وصولي لإتحاد البليدة، عانية من نقص الأموال، وهو ما أثر على نفسية اللاعبين ومردودهم في المباريات”.

وأردف: “اللاعبين أبدو إحترافية كبيرة بعدم مقاطعة الفريق رغم عدم تلقيهم مستحقاتهم، بعد اخلال الإدارة بوعودها”.

وفيما يخص أنصار البليدة أوضح سبع: “قررت الإستقالة حتى لا أترك الفريق رهينة، والأنصار يدركون أن هذا في مصلحة الفريق”.