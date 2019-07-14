مصلحة الوثائق البيومترية ببوزريعة معطلة..والمواطن في حالة غليان

يشتكي سكان بلدية بوزريعة الواقعة بأعالي الجزائر العاصمة من الحالة التي آلت لها مصلحة الحالة المدنية في مقر البلدية

بحيث القاصد للمقر من أجل إستخراج الوثائق الشخصية اللازمة على غرار جواز السفر، رخصة السياقة، و بطاقة التعريف الوطنية

فإنه يصطدم بعدم قدرة موظفي الحالة المدنية للبلدية إستخراج تلك الوثائق بحجة أن مصالح الوثائق البيومترية معطلة لأزيد من أسبوع

نتيجة غياب نظام الشبكة عن أجهزة الإعلام الألي وهو ماحال دون تقديم الخدمة والوثائق اللازمة للمواطن

هذه الحالة جعلت من المواطنين متذمرين، حيث هم بحاجة إلى إصدار جوازات سفر من أجل قضاء العطلة الصيفية خارج الوطن

ناهيك عن من هم مضطرون للسفر من أجل رحلات علاج، جعلتهم يطالبون السلطات الوصية التدخل وحل الإشكال العالق

ويضطر سكان بوزريعة الذهاب إلى بلديتي الأبيار وبني مسوس، من أجل سحب وثائقهم خصوصا البيومترية منها، متحملين مشقة التنقل والحرارة.