مصنع لإنتاج “مودام الأنترنت” بالجزائر في 2019

كشف المدير العام لشركة ” COMPNET”،جمال رمضاني،عن شروع المتعامل التيواني “D-LINK ” في إنشاء مصنع تركيت الأجهزة الإلكترونية بالجزائر سنة 2019.

رمضاني، قال اليوم على هامش إحتفال ” COMPNET “، الممثل الحصري للعلامة العالمية D-LINK بمضي 10 سنوات على تواجدها بالجزائر.

إن الشركة العالمية تقوم بالتشاور مع وزارة الصناعة والمناجم من أجل إنشاء فرع لها بالجزائر، في إطار القاعدة 49/51.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المرحلة الأولية للتصنيع ستشمل تصنيع جهاز إستقبال الأنترنت “موديمwifi “.

حيث سيبلغ حجم الإنتاج في السنوات الأولى 700 ألف وحدة، على أن يوسع الإنتاج لأجهزة إلكترونية أخرى خلال السنوات المقبلة.

وكانت شركة” COMPNET ” الممثل الرسمي للشركة العالمية D-LINK، قد إحتفل اليوم على مرور 10 سنوات لتواجدها بالجزائر.