مصنع BAIC بباتنة.. تصدير 500 سيارة إلى تونس

تمتلك شركة “baic algerie” لتركيب السيارات، رخصة تصدير تسمح لها بتصدير 50 % من منتوجاتها إلى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وهذا بعدما تم توقيع عقود تصدير مع شركاء في مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، السودان، تونس، المغرب وموريتانيا.

وفي هذا الصدد، يؤكد ساريك نور الدين مدير شركة BAIC Industrie International Algérie، أنّ أول شحنة سيتم تصديرها إلى تونس، مطلع شهر جانفي 2019.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار”، فإنها ستقوم بتصدير 500 سيارة إلى تونس، في أول صفقة تصدير للشركة.

وتم اليوم السبت افتتاح مصنع “BAIC” بباتنة، لتركيب السيارات النفعية والسياحية