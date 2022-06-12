مضوي : “أنا راض عما كل قدّمته لشباب قسنطينة هذا الموسم”

ابدى مدرب شباب قسنطينة خير الدين مضوي رضاه التام عما قدمّه على رأس العارضة الفني للفريق رفقة لاعبيه هذا الموسم.

وكان “السياسي” قد انهى موسمه خامسا في الترتيب بعد فوزه على أولمبي الشلف.

وقال مضوي في تصريح لـ “النهار”: “كان من اهدافنا البقاء ضمن المراتب الست الأولى وهو امر جسّدناه على أرض الواقع. للأسف ضيّعنا عدد من النقاط خاصة داخل الميدان امام أمل الاربعاء وشلغوم العيد”.

وأضاف ” الحمد لله على كل حال. الشيء الذي قدموه اللاعبون في المباريات الأخيرة كان كفيلا بتحقيق هدفنا الشخصي”.

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