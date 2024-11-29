مضوي: “الأنصار قدمو لنا دعم كبير في رادس ونتمنى حضورهم بقوة أمام سيمبا”

أثنى مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، على أصنار الفريق، مبرزا مساهمتهم الكبير في فوزهم الأخير أمام النادي الصفاقسي، في كأس الكاف.

وصرح خير الدين مضوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنصار شباب قسنطينة قدموا لنا دعم معنوي كبير في رادس”.

كما أضاف: “ننتظر حضورهم أنصارنا بقوة أيضا في مباراتنا المقبلة أمام نادي سيمبا، مثلما عودونا عليه، من أجل مساعدتنا على تحقيق نتيجة ايجابية أخرى”.

يذكر أن شباب قسنطينة، سيستقبل نادي سيمبا التنزاني، يوم 8 ديسمبر المقبل، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.