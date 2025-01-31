مضوي: “فوزنا أمام شباب بلوزداد كان مستحق وعن جدارة”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، الفوز الذي حققه فريقه في مباراتهم المتأخرة أمام شباب بلوزداد، مرجعا الفضل للاعبيه.
وصرح خير الدين مضوي، اليوم الجمعة، للإذاهة الوطنية: “لاعبينا أظهرو ردة فعل جيدة، بعد هزيمتنا أمام مولودية البيض، بتحقيق الفوز أمام شباب بلوزداد”.
كما أضاف: “شباب بلوزداد خلق لنا عدة صعوبات، لكن لاعبينا كانوا في المستوى ما يجعل فوزنا مستحق، وعن جدارة”.
ونتبع خير الدين مضوي: “استغلينا أخطاء المنافس، ولاعبينا يستحقون الاشادة، نظير مجهوداتهم رغم الظروف الصعبة، وفريقنا حقق مبتغاه بحصد النقاط الثلاثة”.
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