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مضوي يحمّل الحكم مسؤولية خسارة الكلاسيكو

الرياضة
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مضوي يحمّل الحكم مسؤولية خسارة الكلاسيكو
بقلم كريم.تيغرمت

حمّل المدرب الجزائري، خير الدين مضوي، الحكم مسؤولية الخسارة التي تلقاها فريقه النجم الساحلي التونسي بـ3-2 أمام الترجي لحساب الدوري المحلي.

وصرح خير الدين مضوي: “الحكم الخميري، حرمنا من الإنتصار، كما حرمنا من خدمات رباعي كامل من لاعبينا بسبب البطاقات”.

وأضاف: “يمكن أن نخسر مباراة، لكن لا يمكن أن نفقد لاعبينا بسبب تحكيم غير عادل، هناك من يريد هدم النجم الساحلي”.

وتابع: “كنا جاهزين كما يجب للكلاسيكو، والدليل سيطرنا على المباراة في الشوط الأول الذي خرجنا منه متقدمين في النتيجة بـ2-1”.

وواصل مضوي إطلاق النار على الحكم مضيفا: “الشوط الثاني فعل الحكم ما أراد وعبث بنا، وأهدى الإنتصار للترجي ، الذي لا يحتاج للهدايا”.

وختم مضوي: “أنا مندهش من وجود مثل هذا الحكم في تونس التي تأهلت لمونديال روسيا”.

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