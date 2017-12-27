بالفيديو.. مضوي يواصل مُهمة إنقاذ سفينة فريقه الجديد من الغرق

قاد المُدرب الجزائري “خيرالدين مضوي” أمسية اليوم الأربعاء فريقه الجديد “النجم الساحلي” التونسي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي تحت إشرافه.

وذلك على حساب الضيف “النادي البنزرتي” بثلاثية لهدفين في الأسبوع 14 من الرابطة التونسية المُحترفة الأولى.

وسجل ثلاثية أشبال المُدرب السطايفي كُل من “فارياس أكوستا” ،”عمرو مرعي” و”حمزة لحمر” من ركلة جزاء في الدقائق 33، 75 و80 على التوالي.

ويُعتبر هذا الفوز الثاني تواليا لأبناء سوسة في اللقاء الثاني الذي يقوده “مضوي” مع فريقه التونسي بعد 10 أيام من إلتحاقه الرسمي.