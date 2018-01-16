أفاد موقع أخبار “ليبيا الأن”، أنّ إدارة مطار معيتيقة كشفت اليوم الثلاثاء، عن تحويل جميع الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي

وذلك بعد الاشتباكات الأخيرة التي عرفها محيط المطار.

واضافت الإدارة، أن الرحلات ليوم الثلاثاء، سيكون عبر الخطوط الجوية الليبية فقط من وإلى مطار مصراتة بحدود 3 رحلات

إلى تونس ورحلة إلى الاسكندرية.

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة مطار معيتيقة ألغت رحلتين للخطوط الجوية الليبية إلى مطاري طبرق وأوباري.

للإشارة، شهد مطار معيتيقة صباح أمس الإثنين، اشتباكات بالأسلحة بين قوة الردع الخاصة وقوات تابعة لكتيبة رحبة الدروع

ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.