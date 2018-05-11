بالفيديو.. مطاعم عائلية مفتوحة للغناء مجانا بوهران

موضة أصبحت تعرفها بعض المطاعم المنتشرة بولاية وهران بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات لروادها فهي تتيح لهم فرصة حمل الميكروفون والوقوف على خشبة المسرح للغناء في أجواء فنية عائلية كوسيلة للترفيه خلال نهاية الأسبوع.

غنّي أون لاين، بتلقائية ومجانا دون البحث عن الشهرة واستمتع بقضاء أمسيات من الاسترخاء من ضغوطات العمل والحياة اليومية،

هي ما لجأت إليه عائلات بوهران خلال كل نهاية أسبوع لتغيير الأجواء رفقة الأصدقاء والأقارب في أجواء موسيقية مفتوحة للجميع ومن دون استثناء رغبة في التغيير والتجديد وكسر الروتين والتحفيز على الالتقاء والتعارف،

هي ليست حبا للغناء والظهور بقدر ما هي طريقة لتغيير الذهنيات واسترجاع جو المتعة من خلال الجلسات العائلية المعروفة بالمجتمع الجزائري،

فليس شرطا السفر إلى تونس أو المغرب أو أي بلد أوروبي للترفيه ما دامت المتعة الحقيقية ببلدنا ووسط أبنائها المهووسين بكل ما هو جميل.