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مطالب بطرد ميسى من منتخب الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا

الرياضة
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مطالب بطرد ميسى من منتخب الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا
بقلم يونس رزيق

طالب المدرب السابق للمنتخب الأرجنتيني ريكاردو لومبارد بطرد اللاعب ليونيل ميسي من منتخب التانغو بحجة أنه تعمد اللعب بشكل سيء لتوريط المدرب الحالي.

وتحدث لومباردي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية أن ميسي قضى على 7 مدربين للمنتخب، ولذلك يجب طرده خاصة أنه يحاول توريط المدرب الحالي سامباولي.
وجاءت تصريحات لومباردى بعدما فشل ميسى فى تقديم الأداء المنتظر بمونديال روسيا، و هو ما ظهر خلال مباريات منتخب بلاده وإخفاقه فى تسديد ركلة جزاء.
يذكر أن منتخب الأرجنتين يلتقى نيجيريا فى الجولة الثالثة من جولات المونديال اليوم .


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