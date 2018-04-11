مطمور:”أفضل أيَامي عِشتها مع الخُضر ولم أعتزل كرة القدم”

أكد الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، أن أفضل أيام مسيرته الإحترافية كانت بألوان المنتخب الوطني الجزائري خاصة مباراة “أم درمان”.

وقال مطمور خلال إستضافته، أمس الثلاثاء، بإذاعة “بلانيت راسينغ” الفرنسية:”أفضل أيام مسيرتي الكروية عشتها بألوان الخضر”.

مضيفا:”خصوصا بعد تأهلنا لمونديال جنوب إفريقيا في 2010، لقينا نفس إستقبال منتخب فرنسا لما فازت بكأس العالم 1998″.

كما أشار مطمور إلى أنه لم يعتزل بعد الميادين وحتى المنتخب الوطني مصرحا:”مادمت لم أعتزل اللعب أنا في خدمة المنتخب الوطني”.

في وقت أكد مطمور بأنه يريد دخول عالم “الكوتشينغ” وقد باشر التكوين الخاص بذلك ويحضر لما بعد إعتزاله اللعب.

قائلا في هذا الصدد:”أنا بدون فريق في الوقت الحالي، لكنني باشرت تكوينا للحصول على شهادة في التدريب من قبل الإتحاد الألماني للكرة”.

في الأخير صرح مطمور:”أنتظر الميركاتو الصيفي القادم لدراسة العروض لأعود للعب، وإذا حدث العكس سأعتزل اللعب مباشرة”.