مظاهرات في باريس تنديدا بـ”العبودية” في ليبيا

تظاهر المئات، مساء السبت، في باريس، ضد حالات “العبودية” في ليبيا، التي أظهرها تقرير وثائقي بثّته قناة الأميركية.

وكانت العديد من الجمعيات، قد دعت للتظاهرة، بعد التقرير الذي أظهر بيع مهاجرين في المزاد في ليبيا، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وألقى عدد من الشبان خلال المظاهرات مقذوفات باتجاه قوات الأمن، التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وشارك في التظاهرة العديد من الشخصيات كالفكاهي عمر سي، ولاعب كرة القدم ديدييه دروغبا، وملكة جمال فرنسا السابقة صونيا رولان.

وكان الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى عدة رؤساء دول إفريقية قد نددو بأعمال بيع المهاجرين الذين يتم استعبادهم.