معاق حركيا ينظم مسيرات ليلية 2019 بتحريض من محمد زيطوط وأمير ديزاد

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين في محاكمة 9 متهمين. من بينهم متهم واحد موقوف يدعى “ع.رضا”. معاق حركيا بطال مقيم بحي “المنظر الجميل” بالقبة شرق العاصمة.

وقد تم ايقافه في أعقاب الخروج في مسيرات الحراك الشعبي ليلا غير المرخصة. وخلالها كان المتهم يقوم بالتعبئة للخروج في مسيرات مناهضة للنظام عن طريق عرض منشورات تحريضية. عشية الانتخابات الرئاسية لعام 2019 لمقاطعة الأخيرة. وأخرى مسيئة لمؤسسات الدولة باستعمال حسابه الالكتروني. على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “.

كما تبين أن المتهم الرئيسي كان على اتصال بكيانات وتنظيمات إرهابية بالخارج يتقدمهم ” محمد زيطوط” .” أمير بوخرس”.

ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية عرض وتوزيع منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية. والمساس بسلامة ووحدة الوطن جنحة التجمهر غير المسلح. بالإضافة إلى ذلك التحريض على التجمهر جناية دعم جماعة ارهابية باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وقائع القضية انطلقت بعد قيام المتهم الموقوف ” ع.رضا” بالتعبئة والتحريض على مسيرة غير مرخصة. برفقة مجموعة من الأشخاص من أبناء الحي. الذي يقطنه بالمنظر الجميل بالقبة الذين توجهوا الى نقر الأمن الحضري السادس للحي.

كما قامت فئة منهم برشق عناصر الامن بالحجارة مما أدى الى الفوضى. واخلال بالنظام العام وعليه تم توقيف المشتبه فيه برفقة الأشخاص الذين كانوا معه.

وكشفت المعاينة الإلكترونية التي قام بها عناصر الضبطية أن المتهم ” ع.رضا”. قام بنشر كتابات على حسابه الالكتروني على موقع التواصل الاجتماعي” فايسبوك “. يحرض من خلالها على مقاطعة الانتخابات الرئاسية والاساءة لمؤسسات الدولة. وهيئاتها النظامية وشعارات اخرى تدعو الى اسقاط النظام وسلامة وحدة الوطن.

كما توصلت الخبرة من خلال استغلال الفيديوهات ان المتهم ” رضا” يقود مسيرة ليلية. غير مرخص بها على مستوى المنظر الجميل. ببلدية القبة انتهت برشق رجال الشرطة بالحجارة كما ثبت بعد التفتيش الالكتروني لهاتفه النقال. أنه على تواصل مع كيانات وأشخاص مصنفة أنها إرهابية. من بينهم المسماة ” منار المناصرة” و” أمير بوخرس” ،” زيتوت محمد” عبر صفحاتهم على الفايسبوك.

هذا ما توصلت إليه التحقيقات..

كما توصلت التحقيقات أن المتهم “رضا” قام بنشر شعارات مسيئة على حسابه. مثل “مراناش حابسين يتنحاو”، “شرطة استعمار”. “يا قضاة العار” “ماكاش انتخابات”.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم الموقوف ” رضا” بخروجه فس مسيرات ليلية في ثاني يوم العيد. كما شارك فيها حوالي 40 بدون ترخيص من السلطات. للدعوة الى اطلاق سراح الموقوفين في اطار الحراك الشعبي. حاملين شعارات سلمية،مضيفا ان الوقفة كانت عفوية بدون تحريض من أي طرف.

كما أنكر المتهم امتلاكه لصفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وخلالها تم توقيفه.

كما حاول باقي المتهمين انكار قيامهم بالتجمهر غير المسلح امام مقر الامن الحضري السادس بحي القبة، ورشقهم عناصر الشرطة بالحجارة. ويتعلق الامر بالمدعو ” و.مراد”.” ر.ياسر”.” م.مروان”،” و.سيد احمد”. ” م.مليك”.” ش بلال” .”ك.كسيلة رابح” “ب.عبد المجيد”.